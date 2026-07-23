“Salgan del camino”: Microbús se desenganchó y cayó a quebrada en Coquimbo

Según se indicó en el programa “Contigo En Directo”, el conductor se había bajado hace unos momentos a comprar a una almacén.

Un grave hecho ocurrió este jueves en la ciudad de Coquimbo, donde un microbús se desenganchó y avanzó varios metros hasta caer a una quebrada.

Afortunadamente, no hubo personas afectadas, ya que el vehículo se encontraba estacionado, por lo que estaba sin conductor ni nadie a bordo.

En el registro se aprecia como el bus avanza calle abajo mientras testigos intentan dar aviso a posibles víctimas y gritan desesperadamente “salgan del camino, salgan del camino”.

Según se indicó en el programa “Contigo En Directo”, el conductor se había bajado hace unos momentos a comprar a una almacén.





Microbús se desengancha y cae a quebrada en Coquimbo