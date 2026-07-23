“No le voy a decir a la prensa”: Naya Fácil chocó a su vecino y mostró el impactante registro del momento

La influencer explicó que venía saliendo de su hogar, el cual cuenta con un portón antiencerrona, lo que provoca que se cierre más rápido.

Durante la tarde de este jueves, Naya Fácil sufrió un accidente vehicular en el que chocó a uno de sus vecinos en su casa ubicada en La Reina.

La influencer grabó el momento posterior y también mostró el impactante registro de cuando ocurrió la colisión.





Naya Fácil chocó a su vecino

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “P… la h… choqué”, a lo que el afectado menciona: “Me chocó, iba saliendo ¿Tú me vas a pagar, cierto? Esto va a quedar entre los dos; yo no le voy a decir a la prensa”.

Al respecto, Naya contestó: “Sí, sí, de hecho, igual lo estoy grabando, si fue culpa mía, tengo que hacerme responsable de esto”.

Naya iba en reversa intentando salir de su casa, lo que provocó que impactara el auto de su vecino en la puerta trasera, sacando la manija con la que se abre.

Sin embargo, al darse cuenta de que se haría responsable, el hombre se lo tomó con humor y le pidió una foto: “Ahora somos amigos”, dijo entre risas.

“Discúlpeme ¿Ya? Son cosas que tienen solución. Discúlpeme, ahí tiene el número de mi hermana”, contestó Naya.

Finalmente, el vecino contestó: “Ya gracias, son cosas que pasan, fue un accidente. No quiero ganar ni un peso”.

Revisa las imágenes acá: