Participaron diez instituciones: Revelan el millonario gasto en el rescate del Cajón del Maipo

Felipe Armijo, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, entregó detalles del operativo a CHV Noticias.

Este miércoles se realizó con éxito un operativo de rescate de las tres personas que se encontraban desaparecidas en el Cajón del Maipo, debido a las condiciones climáticas que trajo consigo un intenso sistema frontal.

Después de seis días en los que se difundió su extravío, finalmente se pudo comenzar la búsqueda de Martina Núñez (21), Magdalena Retamal (31) y Manuel Orellana “El Chino” (33) y se les encontró.

Un helicóptero del GOPE llegó hasta el sector de Termas de Valle de Colina, donde el grupo se refugió en una cabaña que contaba con las provisiones suficientes para permanecer aislados.





El millonario gasto en el rescate de Cajón del Maipo

Felipe Armijo, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, reveló a CHV Noticias que el posible costo del rescate superaría los 100 millones de pesos.

“No puedo dar un monto exacto porque no hay otro operativo como este, que yo recuerde, que se haya realizado. Pero sí en experiencias anteriores de otra envergadura bordean entre los 300 y 600 millones de pesos“, explicó.

Asimismo, el funcionario señaló que en “este que fue rápido se dispuso de bastantes recursos y entre todos los de las distintas instituciones que pusieron de lo suyo, podría estar bordeando los 100 millones de pesos”.

Según indicó Armijo, en el operativo se dispusieron de helicópteros, camiones, motos de nieve y drones. Para ello, participaron las siguientes instituciones y organizaciones.

Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup) de la PDI

GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) de Carabineros

GORA (Grupo de Operaciones de Rescate Agreste) de Bomberos

Ejército de Chile

Delegación Presidencial Provincial de Cordillera

Delegación Presidencial Regional Metropolitana

Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Provincial y Regional

Municipalidad de San José de Maipo

Cuerpo de Socorro Andino

Radioaficionados

De igual manera, el director de Seguridad Pública destacó la colaboración de Pangal Andrade y su familia, quienes residen en el sector y estuvieron pendientes a la situación durante los últimos días.





Rescate de desaparecidos movilizó a instituciones y organizaciones

Respecto al caso específico ocurrido en el marco de un intenso sistema frontal que dejó la zona cubierta de nieve, Felipe Armijo recordó que se mantiene “la restricción de acceder al predio desde el miércoles pasado, apenas se decretó la Alerta Amarilla Regional”.

“Se cerró el acceso para turismo en la barrera de la tenencia San Gabriel, donde solo pueden ingresar los residentes y vehículos del Estado. Esta persona de manera imprudente burló ese control y accedió“, agregó.

Finalmente, Armijo pidió que “no matemos el destino de Cajón del Maipo. Vengan, pero háganlo de manera responsable. Tomen las medidas de autocuidado, de prevención, con el equipamiento adecuado”.

“En las condiciones en las que estaban ellos, se puede generar hipotermia y otros tipos de emergencias. Respeten las restricciones y recomendaciones que hacen las autoridades“, concluyó.