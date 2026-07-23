Hermana de joven desaparecida en el Cajón del Maipo desmintió versión de pareja de “El Chino”

La hermana de Martina Núñez explicó cuál era el verdadero vínculo de la joven con Manuel Orellana, luego de que la pareja de este asegurara que él había sido invitado por las jóvenes a unas termas.

Betsabé, hermana de Martina Núñez (22), una de las jóvenes que estuvo desaparecida en el Cajón del Maipo, y desmitió la versión que había entregado la pareja de Manuel Orellana, denominado “El Chino”.

La joven se contactó con Contigo en la Mañana y aclaró el vínculo que tenía su hermana con el hombre denominado “El Chino”, asegurando que no surgió a raíz del jardín infantil sino que de amigos en común.

“Martina en ese tiempo no trabajaba en el jardín, así que desde ahí eso es mentira. El hijo de El Chino, como es del sector, sí fue al jardín. Yo no recuerdo cuántos años tendrá ese niño, pero él nunca se presentó, él no era apoderado del jardín”, señaló.





En ese sentido, negó rotundamente el relato de la versión que dio la pareja de Manuel Orellana, quien había asegurado que él habría sido incitado por las mujeres para ir hacia las Termas de Colina.

“Eso es mentira, eso es mentira, ella no estaba presente. Incluso ella mencionó que era su hijo y ella nunca fue apoderada del jardín. Ella ni siquiera es la mamá de ese niño que menciona. Y respecto a lo que plantea de que ese día lo invitaron a carretear, ella ni siquiera estaba“, aseguró.

La verdad del vínculo con “El Chino”

Por otra parte, Betsabé compartió detalles de cuál era el vínculo que tenía Martina con “El Chino”, descartando que hayan sido amigos cercanos.

“Nos conocemos del sector, nos organizamos para poder irnos para allá, y eso. Pero niego tajantemente de que eran amigos íntimos“, lanzó.

Eso sí, reconoció que “ellos se juntaron anteriores veces en situaciones específicas”, aunque insistió en que “del sector sí nos conocíamos, porque ellos venden fruta y verdura, pero nada más”.