Viernes 24 de julio: Gobierno anuncia suspensión de clases en dos regiones del país por sistema frontal

Ministerio de Educación anunció suspensión de clases en los sectores más afectados de dos regiones del norte del país debido a las condiciones climáticas.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión de clases para este viernes 24 de julio en diversas localidades de dos regiones del país.

La medida está siendo aplicada desde la semana pasada debido a los daños que ha dejado el sistema frontal que ha afectado especialmente a la zona norte del país con intensas lluvias e inundaciones.

Desde el Mineduc recordaron que el anuncio rige para establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media que estén en las zonas afectadas.

¿Dónde se suspenden las clases?

Región de Atacama

Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

Tierra Amarilla.

Región de Coquimbo

Las 15 comunas de la región.