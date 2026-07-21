Sistema frontal sigue causando estragos: Vendedores advierten alza de precios en los alimentos por condiciones climáticas

Los precios de las frutas y verduras ya están comenzando a cambiar a raíz de las lluvias, vientos y heladas.

Debido al sistema frontal, existe preocupación por los precios de las frutas y verduras que ya están comenzando a cambiar a raíz de las lluvias, vientos y heladas.

Las condiciones climáticas que se han registrado estos días en diferentes puntos del país han puesto en alerta a los vendedores, quienes temen que los precios se disparen.

En esa misma línea, una insólita situación se vivió en la cuarta región cuando personas recogieron paltas que el caudal arrastró hasta la playa.