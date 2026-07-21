“Me siento tan solo”: Destapan presunta infidelidad de Lucas Lama a Cote López y ella confirmó el quiebre

“Los cuernos siempre me han servido para afirmar mejor mi corona, bebé”, contestó Cote López.

Durante la noche de este lunes se destapó una presunta infidelidad de Lucas Lama a Cote López y la empresaria confirmó el quiebre sentimental pocos minutos después.

Además, López dejó entrever que los rumores serían ciertos tras publicar un lapidario mensaje en redes sociales, mientras que Lama desmintió tajantemente la situación.





¿Lucas Lama le fue infiel a Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, el portal Infama publicó una transmisión en vivo de dos mujeres que mostraron conversaciones de Lucas con una de ellas.

Una de las jóvenes, lee la conversación donde Lama aseguraría que su relación con Cote fue solo “pantalla”.

“Hay que desenmascarar a los perros c… (…) infieles, odiamos a los infieles”, señala la otra mujer.

Minutos más tarde, Cote dejó de seguir a Lucas, eliminó publicaciones juntos y le confirmó a Infama el quiebre sentimental: “C’est fini”, escribió, lo que en español significa: “Se acabó”.

Luego, Lama publicó una serie de imágenes que borraba a los segundos y entre ellas destaca una historia donde declaró: “Quiero aclarar altiro todas las cosas; yo jamás he engañado a la Jose”.

En esa misma línea, agregó: “Digan lo que digan, no hay voucher (prueba) de nada, sigan inventando cosas…”.

Sin embargo, en las conversaciones filtradas, el presunto Lucas menciona cosas como: “No me arrepiento de nada, lo he pasado bien y ahora mejor”, “Si quieres, te quedas en el depa hoy”, “Lo que subo es solo redes, pantalla, farándula” y “Me siento tan solo”.

Finalmente, Cote respondió con una fotografía donde posa con una corona y escribió: “Los cuernos siempre me han servido para afirmar mejor mi corona, bebé, thank you, next”.

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