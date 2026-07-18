“Nunca me había pasado”: Coté López mostró los efectos de la lluvia que inundó totalmente su casa

La personalidad también sintió las fuertes inclemencias del clima, esto debido a que su propiedad se vio severamente afectada por las intensas lluvias que generaron una evidencia acumulación de agua.

Coté López compartió las graves complicaciones que está atravesando debido a las intensas lluvias registradas en la capital, que dejaron totalmente inundada su casa ubicada en el sector oriente de la capital.

Durante la noche del viernes, cuando las precipitaciones se intensificaron en la Región Metropolitana, la influencer y empresaria subió una serie de historias en sus redes sociales para dejar en evidencia la situación.

Si bien Coté López intentó controlar el ingreso de agua con limpieza y secando las habitaciones de su casa, la situación no pudo ser controlada por la inclemencia climática.

Coté López terminó con su casa inundada

Sin embargo, la ayuda inesperada de un amigo le permitió salvar la situación: Con un tipo de aspiradora lograron drenar parte del agua que seguía acumulándose en la pieza principal de su casa.

“Estoy muy chata. Habíamos logrado secar todo y se volvió a empapar. Esto es todo el baño y falta muchísimo“, expresó mientras retiraba parte de la lluvia.

Asimismo, Coté López evidenció que estuvo toda la noche intentando secar su propiedad debido a la intensidad de la lluvia que no tuvo tregua en la capital.

“12 y media de la noche y sigo tirando agua y sacándola. Esperando mañana encontrar una solución (porque) nunca me había pasado esto“, sentenció Coté López.