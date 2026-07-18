“Está muy impregnado el olor…”: Naya Fácil revela por qué no se ha mudado a su penthouse en El Golf

La influencer adquirió un departamento de tres pisos ubicado en Las Condes, pero todavía no ha concretado su mudanza, lo que despertó preguntas en sus seguidores.

Naya Fácil sorprendió al sumar una nueva propiedad: Un lujoso penthouse de tres pisos con un valor de más de $1.700 millones.

El inmueble está ubicado en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, pero tras el anuncio de la influencer todavía no ha concretado su mudanza.

Eso motivó una serie de preguntas de sus seguidores, por lo que la exreina del Festival de Viña 2024 salió a aclarar su futuro tras su nueva adquisición, luego de que le consultaran si lo iba a usar de vivienda o para arrendar.





“Me voy a ir a vivir. Si no me he ido todavía es netamente porque tengo que mandar a hacer aseo“, explicó a través de un video en su cuenta de Instagram.

Según reveló Naya Fácil, la razón por la que aplazó su cambió fue porque “las personas que vivían tenían un perrito gigante y hay partes donde está muy impregnado el olor a pipí , entonces quiero mandar a hacer un aseo profundo”.

“Aparte igual hay plantas y hay como hormiguitas. Ayer me di cuenta, entonces quiero mandar a hacer aseo profundo, para desinfectar baños, fumigar. Yo en mi casa fumigo constantemente y acá no hemos pillado nada nunca”, agregó.

¿Por qué Naya Fácil eligió un penthouse?

La influencer también explicó a sus seguidores la razón por la que eligió un penthouse y no otro tipo de viviendas donde ya había estado.

Entre sus argumento, expuso que para esta etapa “tenía que comprarme una casa que superara esta casa donde vivo ahora”.

“Esta casa donde vivo ahora tiene estacionamiento, tiene limoneros, tiene jacuzzi, tiene piscina, tiene espaciosos dentro, tengo walk-in closet, tengo mi pieza, mi hermana tiene su espacio, tengo lavandería, una cocina amplia… Siempre uno tiene que cambiarse para algo que supere donde tú estás“, aseguró

De acuerdo a lo que contó, “investigué otras casas y las únicas casas que habían eran Lo Curro y Chicureo, pero esta casa está muy bien ubicada y los departamentos eran muy pequeños porque acá también tenemos perritos que necesitan espacio. Y entonces me fui por la opción del penthouse“.