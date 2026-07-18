“Se han caído árboles y un socavón”: Cristián Riquelme mostró los graves daños en su casa por las lluvias

El actor nacional, que vive en el litoral central, también se vio expuesto a las incesantes precipitaciones que se han registrado durante los últimos días en la zona centro del país.

Cristián Riquelme también está viviendo las complicaciones del intenso sistema frontal que se sintió en la zona centro-norte del país, causándole graves estragos en su casa por las fuertes lluvias.

El animador de Chilevisión, que reside en Maitencillo, no dudó en exponer los problemas que está atravesando por la caída de las precipitaciones, exponiendo un registro al respecto.

En sus redes sociales, el actor mostró que su terreno está sufriendo serias consecuencias por las lluvias, quedándose sin suministro eléctrico ni agua potable.





Cristián Riquelme complicado por las lluvias

En un pequeño video en su cuenta de Instagram, Cristián Riquelme grabó las graves consecuencias que tuvo su casa, que hasta ahora lo ha tenido muy preocupado.

“El temporal está desatado. Se me han caído árboles en la reja, tengo un río de agua y un socavón. Sin luz y sin agua. “No había visto un temporal así“, expresó Cristián Riquelme en el video.

Además, el actor expuso toda su preocupación por las personas que están corriendo riesgo por las inundaciones a lo largo del país.

“A cuidarse. Un abrazo grande a todas las familias que lo están pasando mal y lo están perdiendo todo. Qué impotencia“, cerró Cristián Riquelme.