Llevan más de 48 horas sin luz: Vecinos de Viña del Mar cortaron calles como protesta en plena lluvia

Según denunciaron, el servicio se interrumpió durante la mañana del jueves. Desde entonces han estado sin suministro eléctrico y van camino a sumar su tercer día.

Vecinos de la población Santa Inés en la ciudad de Viña del Mar realizaron una protesta debido a un extenso corte de luz que los afecta en medio del sistema frontal.

Según denunciaron ante las cámaras de CHV Noticias, presentaron interrupción del servicio eléctrico en la mañana del día jueves y, desde entonces, no se ha repuesto, sumando más de 48 horas sin luz.

A modo de protesta, los residentes se organizaron para realizar cortes de tránsito y manifestarse en las avenidas principales para que las autoridades les den respuesta.

“Tenemos gente, niños y adultos mayores con insulinodependiente. Y además, yo tengo un negocio pequeño, de eso vivo, nuestros congelados ya está todo echado a perder. Nuestros helados ya no hay helados, nada. Todo se echó a perder. La gente, toda su comida, su alimento, todo se echó a perder”, relató una de las afectadas.