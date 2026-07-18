Familia en alerta: Quiénes son los 3 desaparecidos en el Cajón del Maipo tras salir de una disco

Según contó una hermana de una de las desaparecidas, se les perdió el rastro la noche del miércoles luego de que no ingresaran a un local nocturno y emprendieran rumbo a una termas.

Preocupación ha causado la desaparición de tres personas en el Cajón del Maipo en medio del fuerte sistema frontal que afecta a la región Metropolitana.

Se trata de dos mujeres de 21 y 31 años, y un hombre de 33 años , quienes se encuentran desaparecidos desde la madrugada del jueves.

De forma preliminar se conoció que primero se reunieron en la comuna de Peñalolén para ir a una discoteca y posteriormente el hombre, aparentemente, habría invitado a las jóvenes hasta unas termas ubicadas en el Cajón del Maipo el día que inició el temporal.





Desde ese entonces que no se ha tenido ningún tipo de información con ninguno de los tres. Hasta el momento han tenido llamadas telefónicas, ni mensajes de WhatsApp y se desconoce información de sus GPS.

Se presume que los tres podrían estar en las termas, pero no hay información oficial de si es que finalmente lograron llegar a ese punto.

Además, la búsqueda y los traslados se han visto complicados debido al cierre de caminos y la gran cantidad de nieve que ha caído y que el algunos sectores del Cajón del Maipo supera los dos metros de alto.

Quiénes son los desaparecidos en el Cajón del Maipo

Martina

Joven de 21 años que fue vista por última vez en la noche del miércoles en la comuna de Peñalolén. Según comentó su hermana a CHV Noticias, la noche del miércoles no puedo ingresar a un recinto nocturno y se trasladó junto a Manuel y Magdalena hasta el Cajón del Maipo.

Magdalena

Magdalena tiene 31 años y fue vista por última vez tras salir a una discoteque junto a Martina. En el lugar habrían decidido trasladarse hasta una termas junto a Manuel.

Manuel, “el chino”

Según contó la hermana de Martina, las jóvenes conocían en un contexto social el hombre denominado “el chino”. De acuerdo a los primeros antecedentes, él viviría en el sector de San José de Maipo junto a su familia.