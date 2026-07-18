“Así amaneció”: Pangal Andrade actualiza estado de su casa en el Cajón del Maipo tras sistema frontal

A través de sus historias de Instagram, Andrade compartió a primera hora la vista con la que amaneció y cómo se encontraba la zona montañosa.

La mañana de este sábado el deportista extremo, Pangal Andrade, mostró detalles de cómo se encuentra el Cajón del Maipo después de horas de intensas precipitaciones.

El ex chico reality había mostrado los días anteriores cómo se estaban preparando para evitar que el camino se cortara producto de los riachuelos que bajan de la montaña.

A través de sus historias de Instagram, Andrade compartió a primera hora la vista con la que amaneció y cómo se encontraba la zona montañosa.





“Así amaneció el Cajón del Maipo, todo el cerro nevado“, mostró Pangal, dando cuenta de que bajó la isoterma cero, variable meteorológica que hace días él pedía que no subiera para que nevara y no cayeran precipitaciones líquidas en zona monstañosa.

Revisa aquí el video de Pangal Andrade.