Patrulla quedó bajo el agua en Ovalle: Rescatan a carabineros atrapados tras crecida del río Limarí

Según los antecedentes preliminares, los uniformados habían recorrido localidades como Los Aromos de Tabalí y Cerrillos de Tamaya verificando el estado de los vecinos y posibles emergencias derivadas del sistema frontal.

Dos funcionarios de Carabineros fueron rescatados durante la mañana de este sábado luego de quedar atrapados por la crecida del río Limarí, en la comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo.

Según los antecedentes preliminares, los uniformados habían recorrido localidades como Los Aromos de Tabalí y Cerrillos de Tamaya verificando el estado de los vecinos y posibles emergencias derivadas del sistema frontal. Sin embargo, cuando regresaban por la zona, el aumento del caudal les impidió continuar.





La situación obligó a desplegar un helicóptero institucional para concretar el rescate. Uno de los carabineros debió refugiarse sobre el techo de la patrulla mientras el agua ingresaba al vehículo.

Registros captados desde el lugar muestran que el vehículo policial terminó prácticamente cubierto por el agua, por lo que las autoridades decidieron no intentar retirarla debido al riesgo que implica operar en medio de la crecida.

La emergencia ocurre en una zona que se mantiene bajo alerta por el aumento de caudales y donde varias localidades rurales enfrentan problemas de conectividad debido al desborde de quebradas y ríos producto del sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo.