Sistema frontal en la RM: Eduardo Sáez anticipa cómo se comportarán las lluvias en la capital

El nuevo sistema frontal llegaría a presentarse en la zona centro-sur, dando un respiro a la capital.

Este sábado, las precipitaciones han disminuido considerablemente en la capital, luego de las lluvias registradas desde el pasado jueves en gran parte del país.

Sin embargo, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, indicó que las lluvias seguirán haciéndose notar en los próximos días, para más tarde dar paso a un nuevo sistema frontal en la zona centro-norte y centro-sur.

Cómo se comportarán las lluvias en Santiago

Según detalló Sáez, este domingo “tendríamos nuevamente precipitaciones, pero aisladas, como lo que ha sido hoy día, con claros de cielo, se va a nublar, van a aparecen los chubazcos (…)”.

No obstante, para el día lunes 20, específicamente en la mañana, “volveríamos a ver nuevamente precipitaciones que serían más intensas, para que en la tarde volvamos a tener incluso por momentos, cielo parcial”.





Esta situación cambiará radicalmente el martes, día en que la zona centro-sur entraría en lo que sería el quinto sistema frontal, el que llegaría “con mucha fuerza”.

“Vamos a tener prácticamente una semana de precipitaciones, y por lo menos hasta el viernes aproximadamente, podríamos todavía tener una posibilidad de que caigan algunas gotas“, añadió Sáez, especificando que esto se daría desde la región de O’Higgins hacia el sur.

Respecto a la capital y la zona centro-norte como tal, explicó que “ya desde el viernes de la próxima semana vamos a tener por lo menos un respiro importante“.