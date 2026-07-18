VIDEO | Captan heróico rescate de perritos en casa inundada en Ovalle por lluvias

Tres personas ingresaron hasta una casa inundada cercana a un embalse en la ciudad de Ovalle y lograron sacar a dos perritos que se encontraban al interior en medio del temporal.

Chilevisión registró un heróico rescate de dos perros que se vivió en medio del intenso sistema frontal que afecta a Ovalle, región de Coquimbo.

El hecho ocurrió cerca del Embalse Recoleta, donde producto del aumento de caudales de los ríos se produjo un desborde que terminó inundando las casas cercanas.

En medio del lodo y restos que dejó el temporal, tres personas caminaron hacia una de las viviendas afectadas y terminaron sacando a dos perritos.