Decretan 3 días de duelo nacional por muerte del carabinero Marco Cosme mientras capturaba a El Rana

El nuevo mártir de la institución falleció esta jornada tras permanecer tres días en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia, después de recibir un disparo en el rostro durante un operativo.

El Gobierno decretó tres días de duelo nacional tras confirmarse la muerte del cabo 1° Marco Javier Cosme, carabinero que falleció tras estar en estado crítico por recibir un disparo en Valdivia.

El funcionario policial estaba realizando un operativo en el sector de Punacama, en la región de Los Ríos, para capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, prófugo del crimen del cabo Eugenio Nain.

En dicha maniobra, Marco Javier Cosme recibió un tiro en el rostro que lo dejó en estado crítico y debió ser trasladado al Hospital de Base de Valdivia, donde permaneció hasta sus últimos días.

Duelo nacional para Marco Javier Cosme

A través del Diario Oficial, el Ministerio de Interior confirmó la decisión para rendir honores al nuevo mártir de la institución uniformada, la que se extenderá hasta el 20 de julio.

En consecuencia, se izará hasta media asta la bandera nacional en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en las oficinas y reparticiones públicas y las unidades de las FFAA, Carabineros de Chile y la PDI.

Quién era el carabinero Marco Javier Cosme

El carabinero fallecido tenía 32 años y llevaba más de 13 años de servicio en la institución policial, destacando por tener más de 10 felicitaciones en su hoja de vida por sus funciones.

Marco Javier Cosme estaba casado con otra funcionaria policial y ejecutaba labores en el GOPE “Araucanía” desde el año 2019, donde ejerció labores hasta el pasado 15 de julio.