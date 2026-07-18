Después de varios días de intensas precipitaciones en la zona centro-norte del país, meteorólogos y organismos ya están anticipando lo que se vendría en las próximas horas para el territorio nacional.

Siguen evidenciándose en terreno las intensas precipitaciones que están afectando a gran parte de la zona centro-norte de Chile, con registros de acumulación de agua que han preocupado a las autoridades.

Si bien se está atravesando por el tercer sistema frontal de intensas lluvias, la situación aún no ha menguado y se espera que en los próximos días más jornadas de chubascos se hagan presentes en varias regiones del país.





Cuándo se acaba el sistema frontal en Chile

De acuerdo a Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, hasta este domingo se debería extender el tercer sistema frontal en la zona centro y norte del país.

No obstante, la tendencia no decaerá, ya que se concatenarán otros dos sistemas de baja presión que traerían más lluvias: Tendríamos un cuarto y un quinto sistema frontal.

“El martes es cuando entra otro sistema frontal, ya con mucha fuerza: Sería el quinto. Vamos a tener prácticamente una semana de precipitaciones”, aclaró el experto.

Tras ello, Sáez indicó que el viernes 24 de julio sería la fecha en que “vamos a tener un respiro en la zona centro-norte” de las lluvias.

Qué pasa con las clases suspendidas

Con la llegada del “tren” de sistemas frontales en gran parte del país, en un primer momento el Gobierno decidió suspender las clases para el viernes 17 de julio en nueve regiones como medida de carácter preventivo ante el evento climático.

La acción rigió tanto en los establecimientos públicos como en los privados, y en los niveles de educación parvularia, básica y media.

Asimismo, tras una reunión este sábado 18 entre el biministro Claudio Alvarado, el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, se determinó una nueva suspensión para este lunes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la provincia del Huasco.

Qué se espera para la noche del sábado

Pese a que la intensidad de las lluvias ha disminuido considerablemente, la Dirección Meteorológica de Chile realizó un anuncio de las regiones que se podrían ver afectadas por tormentas eléctricas.

De acuerdo al organismo estatal, el fenómeno climático se extendería desde la región de Coquimbo hasta el Biobío en la jornada de este sábado 18 de julio.

Aunque para Coquimbo se podría extender hasta la próxima semana.