Suspensión de clases: Estas son las regiones sin clases este viernes 17 de julio por sistema frontal

Desde el Gobierno extendieron las regiones que no tendrán clases este viernes debido al “tren” de sistemas frontales que afecta a gran parte del país.

Este jueves, en medio del “tren” de sistemas frontales, el Gobierno anunció la suspensión de clases en nueve regiones del país para este viernes 17 de julio.

Según indicaron desde el Ministerio de Educación, la medida es de carácter preventivo y regirá para los establecimientos públicos y privados , de los niveles de educación parvularia, básica y media.

Si bien la medida primero había sido anunciada en un primer momento solo desde Coquimbo hasta el Maule, este jueves se extendió a Atacama en el norte del país, y a Ñuble, Biobío y La Araucanía en el sur.

Las condiciones meteorológicas han provocado desbordes de ríos, anegamientos, voladuras de techos y cortes de suministro eléctrico en distintas comunas del país.

Regiones sin clases este viernes 17 de julio: