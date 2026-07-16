“Con el agua hasta las rodillas”: Vecinos de Arauco piden ayuda urgente por inundaciones del sistema frontal

Según relató uno de los afectados, “el mar está muy alto y el agua que ha caído no logra salir”.

Desde el barrio Pescador, en la comuna de Arauco, región del Biobío, vecinos pidieron ayuda tras verse duramente afectados por el sistema frontal que ha azotado a gran parte del país.

Las intensas lluvias provocaron que el agua ingresara a las viviendas. La situación quedó registrada en un video que muestra el complejo panorama que enfrenta este sector de la zona sur, completamente inundado.

“Nos encontramos en el barrio Pescador, comuna de Arauco, en estas condiciones: con el agua hasta las rodillas “, relató un vecino.





Asimismo, el hombre explicó que “el mar está muy alto y el agua que ha caído no logra salir. Hay casas anegadas”.

“Se necesita mucha ayuda para que difundan en redes sociales por favor. Porque esta es una sola parte nomás”, agregó.

De esta manera, los habitantes dieron a conocer la crítica situación a raíz del sistema frontal, que comenzó este martes y se ha intensificado durante este miércoles.