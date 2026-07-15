En el Biobío y Maule: Los primeros damnificados por la emergencia del temporal

La lluvia y el fuerte viento hizo estragos en el sur del país, especialmente en estas regiones y donde este jueves se verá afectada la zona central del país.

Entre los primeros damnificados tras el inicio de este temporal se encuentran 199 estudiantes de la ciudad Tomé, quienes vieron nuevamente destruida su escuela en Punta de Parra, la que había sido reconstruida tras los incendios forestales.

Mientras que en Constitución los damnificados fueron pescadores que sufrieron un sorprendente accidente durante el retiro de embarcaciones ante la crecida del río Maule.