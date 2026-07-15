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A prepararse para los días de lluvia: Expertos aconsejan qué comprar

Los expertos señalan cuáles son los artículos básicos que realmente son necesarios en medio de una situación de emergencia.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Con las alertas meteorológicas activadas y posibles corte de suministros, muchas personas preparan sus hogares antes del temporal, sin embargo, los expertos insisten en que la clave es priorizar.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) aconseja que el carro de emergencia garantice autosuficiencia por 72 horas. ¿Cuáles son los artículos básicos que realmente son necesarios?

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