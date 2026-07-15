A prepararse para los días de lluvia: Expertos aconsejan qué comprar

Los expertos señalan cuáles son los artículos básicos que realmente son necesarios en medio de una situación de emergencia.

Con las alertas meteorológicas activadas y posibles corte de suministros, muchas personas preparan sus hogares antes del temporal, sin embargo, los expertos insisten en que la clave es priorizar.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) aconseja que el carro de emergencia garantice autosuficiencia por 72 horas. ¿Cuáles son los artículos básicos que realmente son necesarios?