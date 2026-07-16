Minuto a minuto sistema frontal: Clientes sin luz, llamados a evacuar y ráfagas de viento de más de 100km/h

Según los reportes, el paso del río Curanilahue se llevó parte de una casa en la zona urbana de la comuna.

Un intenso sistema frontal afecta a gran parte de la zona centro-sur del país, con abundantes lluvias, fuertes vientos y riesgo de desbordes, remociones en masa e interrupciones del suministro eléctrico.

Ante el pronóstico de precipitaciones extremas, la alarma meteorológica fue extendida a la Región de O’Higgins, que se suma a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

El balance preliminar de Senapred deja nueve personas damnificadas en La Araucanía, 161 albergadas y 45 aisladas en la Región del Maule. Además, se reportó una vivienda con daño mayor en Biobío, otras 100 con afectaciones menores y 46 cuyos daños aún se encuentran en evaluación.

Minuto a minuto:

10:00 horas | La SEC reporta más de 364 mil clientes sin energía a nivel nacional.

09:53 horas | Senapred llama a evitar ribera de Río Pichilo, en Arauco, debido a crecida del agua.

09:41 horas | Senapred reportó 43 personas damnificadas, 161 albergadas y 45 aisladas en primer balance.

09:05 horas | Se activa alerta SAE para evitar la ribera del río Curanilahue, en la región del Biobío.

09:00 horas | La SEC reporta 119 mil clientes sin energía en La Araucanía y 92 mil en el Biobío.

08:30 horas | Ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora en Talcahuano.