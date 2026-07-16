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Minuto a minuto sistema frontal: Clientes sin luz, llamados a evacuar y ráfagas de viento de más de 100km/h

Según los reportes, el paso del río Curanilahue se llevó parte de una casa en la zona urbana de la comuna.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Un intenso sistema frontal afecta a gran parte de la zona centro-sur del país, con abundantes lluvias, fuertes vientos y riesgo de desbordes, remociones en masa e interrupciones del suministro eléctrico.

Ante el pronóstico de precipitaciones extremas, la alarma meteorológica fue extendida a la Región de O’Higgins, que se suma a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

El balance preliminar de Senapred deja nueve personas damnificadas en La Araucanía, 161 albergadas y 45 aisladas en la Región del Maule. Además, se reportó una vivienda con daño mayor en Biobío, otras 100 con afectaciones menores y 46 cuyos daños aún se encuentran en evaluación.

Minuto a minuto:

10:00 horas | La SEC reporta más de 364 mil clientes sin energía a nivel nacional. 

09:53 horas | Senapred llama a evitar ribera de Río Pichilo, en Arauco, debido a crecida del agua.

09:41 horas | Senapred reportó 43 personas damnificadas, 161 albergadas y 45 aisladas en primer balance.

09:05 horas | Se activa alerta SAE para evitar la ribera del río Curanilahue, en la región del Biobío.

09:00 horas | La SEC reporta 119 mil clientes sin energía en La Araucanía y 92 mil en el Biobío.

08:30 horas | Ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora en Talcahuano.

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