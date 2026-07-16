VIDEO | Ráfagas de viento de hasta 100 km/h golpean Talcahuano

El sistema frontal mantiene a 3 mil clientes de la zona sin suministro eléctrico.

Durante la mañana de este jueves se han registrado ráfagas de viento cada vez más intensas en Talcahuano, región del Biobío, debido al sistema frontal pronosticado para esta jornada y los próximos días.

Las ráfagas de viento, acompañadas de intensas lluvias, han alcanzado los 100 km/h. Además, se han registrado fuertes marejadas que podrían llegar hasta los ocho metros de altura, según informó la Armada.

Hasta el momento, más de 3 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico debido a las condiciones meteorológicas.