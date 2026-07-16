Sismo despierta a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El temblor se registró este jueves pasadas las 06:38 horas en la región de Coquimbo.
Un fuerte sismo sacudió este jueves 16 de julio a la zona norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,4 y ocurrió a las 06:38 horas a 20 kilómetros al este de Tongoy.
Además, desde sismología agregaron que el temblor tuvo una profundidad fue de 62 kilómetros.