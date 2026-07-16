Temblor hoy 16 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 16 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 4.4

4.4 Hora : 06:38 horas

: 06:38 horas Epicentro : 20 km al E de Tongoy, región de Coquimbo.

: 20 km al E de Tongoy, región de Coquimbo. Profundidad: 62 km