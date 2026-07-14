Fuerte réplica: Nuevo sismo se hace sentir en la zona central del país

El movimiento telúrico se registró minutos después de un fuerte sismo que azotó a la comuna de Quintero.

Un fuerte sismo que superó la magnitud 5 se registró este martes 14 de julio pasadas las 21:00 horas en Quintero, región de Valparaíso.

Minutos después, ocurrió una fuerte réplica en la misma zona, donde el temblor alcanzó la magnitud de 4,2 y su epicentro fue a 36 kilómetros al noroeste de Quintero a las 21:48 horas.

Además, la entidad informó que el temblor tuvo una profundidad de 28 kilómetros.