VIDEO | Intenso sistema frontal en el Biobío destruyó techo de Escuela de Punta de Parra

El establecimiento educacional se construyó en marzo de este año, luego de que el incendio forestal del verano pasado destruyera la antigua estructura.

Debido a los fuertes vientos que trajo consigo el intenso sistema frontal que afecta a la región del Biobío, el techo de la escuela de Punta de Parra en Tomé se desprendió este martes.

Gran parte de la lata quedó bloqueando la calle Cardenal Samoré, donde está ubicado el establecimiento educacional. Incluso, cayó sobre el tendido eléctrico, por lo que a los vecinos se les cortó la luz.





Afortunadamente, gracias a la suspensión de clases decretada tras la Alerta Amarilla que estaba establecida en la región, no había estudiantes presente en el lugar en el momento en que ocurrió la voladura del techo.

Cabe recordar que la Escuela de Punta de Parra se construyó en marzo de este año, luego de que el incendio forestal del verano pasado destruyera la antigua estructura.