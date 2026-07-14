¿Quiénes eran las víctimas? Los últimos momentos de los siete fallecidos en barrio Franklin

Autoridades confirmaron que se trata de cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad venezolana.

Aún no se han podido conocer oficialmente las identidades de las víctimas fatales del choque y posterior incendio, como tampoco los motivos que tuvieron para escapar del control policial.

Aunque las autoridades confirmaron que se trata de cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad venezolana.

Los vecinos habrían llamado a carabineros por música a alto volumen y consumo de alcohol en la vía pública, razón por la que los uniformados intentaron fiscalizar la camioneta, que tenía un encargo por apropiación indebida.