SHOA se refiere a la posibilidad de tsunami luego de consecutivos sismos en la Zona Central del país

Senapred a través de sus redes sociales se manifestó tras los temblores en la región de Valparaíso.

Este martes, se registraron dos fuertes temblores en la zona central del país, más concretamente en la región de Valparaíso.

Pasadas las 21:00 horas, se registraron dos movimientos telúricos, donde el primero fue de magnitud 5,4 y el segundo de 4,2.





Tras esto, Senapred informó que el SHOA se manifestó respecto a la posibilidad de tsunami en territorio nacional.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, se publicó en redes sociales.