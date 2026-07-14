12 comunas sin luz y otras 7 sin agua: Revisa todos los cortes anunciados para las próximas horas

Las empresas Enel y Aguas Andinas dieron a conocer los trabajos programados para este miércoles 15 de julio, donde en algunos casos se entenderán hasta el jueves 16.

Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 15 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Cerro Navia, Quinta Normal, Maipú, La Florida, La Cisterna, Macul, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, Las Condes y Vitacura.

Cortes de luz anunciados por Enel en Santiago

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Cortes de Aguas Andinas en la Región Metropolitana

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, La Reina, La Pintana, Puente Alto, Buin, El Bosque y San Bernardo.

Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 06:00 del miércoles 15.

La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 01:00 del miércoles 15.

Puente Alto: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 01:00 del miércoles 15.

La Pintana: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas del martes 14 de julio.

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 14 de julio.

Buin: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 14 de julio.

Puente Alto: Desde las 15:00 horas del miércoles 15 de julio hasta las 01:00 del jueves 16.

El Bosque: Desde las 15:30 horas del miércoles 15 de julio hasta las 02:30 del jueves 16.