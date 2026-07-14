“Te presento a mi…”: Naya Fácil recibió propuesta de su corredor de propiedades tras compra de millonario penthouse

Un corredor de propiedades le ofreció compartirle el contacto de un agente que podía ayudarla a comprar en Dubái, uno de los países más importantes en la vida de Naya.

Este martes, Naya Fácil mostró en sus redes sociales una propuesta que le envió su corredor de propiedades para comprar un nuevo inmueble.

Esto, luego de que la influencer anunciara que compró un penthouse de más de $1.700.000 de pesos en el barrio El Golf en la comuna de Las Condes.





¿Naya Fácil comprará inmuebles en Dubái?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Naya publicó una captura de pantalla que le envió un corredor de propiedades.

“Muchas felicidades, Naya, y bendiciones. Si algún día quieres comprar en Dubái, me avisas y te presento a mi agente”, señala el mensaje.

Además, el profesional le envió los requisitos que necesitaba tener para hacer efectiva una compra así, pero Naya borró esa parte.

“Amo que los corredores me tengan fe. No me den ideas”, comentó la influencer.

Cabe destacar que Dubái es uno de los países más importantes en la vida de Naya, puesto que desde que viajó a dicho lugar comenzó su cambio personal más grande.

Revisa la publicación de Instagram: