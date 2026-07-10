“Me quedé en el piso durmiendo”: Naya Fácil rompió en llanto tras recordar cruda historia a 7 meses de dejar el alcohol

La influencer aseguró que el alcohol ha sido su adicción más larga y reveló que comenzó a los 6 años.

Esta semana, Naya Fácil rompió en llanto en redes sociales, tras recordar una cruda historia que vivió mientras hablaba de que cumplió 7 meses sin beber alcohol.

La influencer confesó que se trata de su adicción más larga y reveló que comenzó a los 6 años.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya comentó: “Una de las tantas veces que llegaba super ebria como a las 10 de la mañana, porque vivía solita y llegué tan ebria que una vez dormí en el piso teniendo el sillón al lado, teniendo mi cama arriba”.

La influencer se cuestionó a sí misma por “autodestruirse” de esa manera y luego agregó: “Era tanta mi curadera, de las tantas veces que… otras cosas, que me quedé en el piso durmiendo”, durante un tiempo.

“Me da mucha pena porque no sé en qué momento me odié tanto para autodestruirme de esa manera; me da pena haber llegado a eso en algún momento”, confesó Naya.

La influencer agradeció a sus seguidores por acompañarla durante todos estos años y por haberla aconsejado durante esa época, enfatizando que sí se puede salir de las adicciones.

“Llegaba a alucinar; hablaba en mi casa sola”, expuso Naya.

La influencer hizo una cruda confesión y reveló: “Yo empecé a tomar chicha del sur cuando pequeña”, explicando que comenzó a los 6 años y concluyó que es la adicción más larga que ha tenido.

Revisa las historias de Instagram: