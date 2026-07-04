“Lo único que me importa…”: Naya Fácil defiende a su nuevo pretendiente tras acusaciones de expareja

La creadora de contenido tomó su propio pasado para referirse a la vida que tenía su pretendiente antes de conocerse.

Muchas dudas le han surgido a Naya Fácil sobre su nuevo pretendiente luego de que la expareja de este hombre lo acusara de ser un “golpeador” y asegurara que días antes de reunirse con ella, había intentado contactarla a ella.

En conversación con sus seguidores de Instagram, la influencer confesó que no sabía qué pensar al respecto, sin embargo, su enamorado le habría desmentido los dichos de su ex y ahora Naya salió a defenderlo.

La defensa de Naya a su nuevo pretendiente

A través de sus historias en Instagram, la creadora de contenido compartió un breve texto, dando por cerrado el episodio.





Indicando que ellos se juntaron por primera vez el pasado 22 de junio, Naya incluso puso su propia vida de ejemplo: “Todos tenemos un pasado, yo sobre todo“.

“Así que a mí lo único que me importa es saber qué hace la persona desde el día que me conoció en adelante, que en este caso sería el 22 de junio hacia adelante”, añadió con énfasis.

Revisa aquí la historia de Naya Fácil: