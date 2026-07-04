Emiten aviso por tormentas eléctricas en zona centro: Estas son las tres regiones afectadas

El anuncio meteorológico indicó, además, que caerían precipitaciones aisladas en las zonas afectadas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un aviso por probables tormentas eléctricas con chubascos aislados que afectarán este fin de semana a regiones de la zona centro de Chile.

El aviso por tormentas eléctricas estará vigente desde la tarde de este sábado 4 de julio hasta la madrugada del domingo 5.

Según explicó el organismo, el fenómeno estará asociado a una baja segregada, condición sinóptica que favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas acompañadas de chubascos aislados durante este fin de semana.

Se espera que las tormenta eléctricas afecten a tres regiones: