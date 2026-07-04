Partidos de HOY sábado 4 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con 16 selecciones en busca de un cupo en cuartos de final. Revisa los horarios y partidos que marcarán el inicio de la fase decisiva del torneo.

Este sábado comienzan los 8vos de final de la Copa del Mundial FIFA 2026, ronda que se llevará a cabo durante cuatro importantes jornadas.

Con la sangre latina haciéndose presente en la mayoría de los encuentros de esta fase, seremos testigos de cómo las mejores 16 selecciones del Mundial 2026 pelearán por avanzar hacia el anhelado trofeo.

Para esta jornada, el público esperará ansioso cualquier sorpresa por parte de los protagonistas de haber dejado fuera de la cita planetaria al cuadro germano.





Recuerda que puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial sábado 4 de julio por Chilevisión

Paraguay vs Francia 17:00 horas | Estadio Los Ángeles, Estados Unidos. Disfruta la previa desde las 15:30 horas.

Horario de partidos sábado 4 de julio en el Mundial 2026

13:00 horas: Canadá vs Marruecos

17:00 horas: Paraguay vs Francia

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión tiene todos los detalles del Mundial 2026 y más de 50 partidos disponibles en la pantalla abierta y todas sus plataformas.

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