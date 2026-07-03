Este fin de semana inician los octavos de final del Mundial 2026: Días y horarios de los partidos que transmite CHV

Este fin de semana, Chilevisión transmitirá dos partidos de la ronda de los 16 mejores de la cita planetaria.

Este sábado, comienzan los octavos de final del mundial 2026, fase que se disputará durante cuatro días consecutivos y cuyos últimos partidos se jugarán el martes 7 de julio.

En la ronda de los 16 mejores aparecen grandes favoritos a quedarse con el trofeo y qué estarán en las pantallas de Chilevisión este fin de semana.

Se trata de Francia e Inglaterra , que jugarán ante Paraguay y México respectivamente, y donde buscarán dar otro importante paso e instalarse en los cuartos de final.





Partidos del Mundial este sábado 4 y domingo 5 de julio por Chilevisión

Sábado 4 de julio

17:00 horas (previa desde 16:00 por CHV) | Paraguay vs Francia | Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Domingo 5 de julio

20:00 horas (previa desde 19:00 por CHV) | México vs Inglaterra | Estadio Azteca, Ciudad de México.

Lunes 6 de julio

15:00 horas (previa desde las 14:00 por CHV) | Portugal vs España | Estadio Dallas, Estados Unidos

Martes 7 de julio

16:00 horas (previa desde las 15:00 por CHV) | Suiza vs Colombia | Estadio BC Place Vancouver, Canadá

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión tiene todos los detalles del Mundial 2026 y más de 50 partidos disponibles en la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: