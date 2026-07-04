Fuerte sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su epicentro y magnitud

El movimiento telúrico se produjo pasadas las 23:00 horas de este viernes 3 de julio.

Un sismo sacudió la noche de este viernes 3 de julio a la zona norte del país, con su epicentro en la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.1 y ocurrió a las 23:09 horas a 16 kilómetros al oeste de Punitaqui.

Además, se informó que la profundidad del movimiento telúrico fue de 49 kilómetros.

El sismo se percibió en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Antofagasta

Taltal: III

Región de Atacama

Vallenar: III

Región de Coquimbo