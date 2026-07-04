Fuerte sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su epicentro y magnitud
El movimiento telúrico se produjo pasadas las 23:00 horas de este viernes 3 de julio.
Un sismo sacudió la noche de este viernes 3 de julio a la zona norte del país, con su epicentro en la región de Coquimbo.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.1 y ocurrió a las 23:09 horas a 16 kilómetros al oeste de Punitaqui.
Además, se informó que la profundidad del movimiento telúrico fue de 49 kilómetros.
El sismo se percibió en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región de Antofagasta
- Taltal: III
Región de Atacama
- Vallenar: III
Región de Coquimbo
- Monte Patria: V
- Canela: IV
- Río Hurtado: IV
- Andacollo: IV
- Punitaqui: IV
- La Serena: III
- Salamanca: III
- Vicuña: III
- Ovalle: III
- Illapel: III
- Coquimbo: III
- La Higuera: II