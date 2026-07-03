Bono de 30 mil por hijo que entrega el gobierno: Requisitos y fecha de pago

El Ejecutivo ingresó el proyecto de ley con suma urgencia al Congreso, donde las familias beneficiadas deben pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció un bono de 30 mil por hijo, el cual en el último tiempo tuvo un importante avance.

A finales de junio, el gobierno ingresó el proyecto de ley con suma urgencia al Congreso, donde las familias beneficiadas deben pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

La iniciativa forma parte del denominado “Plan Chile Sale Adelante” y tiene como objetivo apoyar a los hogares con niños y niñas, en medio de un escenario marcado por el aumento del costo de la vida y las necesidades económicas de muchas familias del país.





¿Cuándo se pagaría el bono de 30 mil?

Aún no hay fecha definida para el pago de los 30 mil pesos anunciados por el mandatario.

Más detalles, como las fechas de pago, los mecanismos de implementación y la forma concreta de entrega del beneficio, se conocerán una vez que la iniciativa avance en el Congreso y complete su proceso legislativo.

Requisitos para recibir el Bono de $30 mil por hijo

El Bono por hijo beneficia a familias que cuenten con hijos de entre 0 a 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026), con dinero para en apoyo a los gastos relacionados al hogar.