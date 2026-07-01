“Tenemos una enfermedad económica”: Pdte. Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo de mayo

“Chile hoy pasa por un momento complejo. Hemos visto cifras que prenden más de una luz de alerta”, mencionó.

El presidente José Antonio Kast declaró que Chile padece una “enfermedad económica”, en medio de su visita a Paraguay para asistir a la cumbre del Mercosur.

El mandatario se refirió a la economía local, desde el Congreso Nacional y junto al jefe de Gobierno de dicho país, Santiago Peña.

Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo de mayo

En su intervención, Kast aludió a las últimas cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) y de desempleo, que indicarían una amenaza de recesión técnica.

Este miércoles, el Banco Central informó que el Imacec de mayo disminuyó un 0,9% en comparación con el mismo mes en 2025.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este martes que la tasa de desocupación nacional llegó al 9,4% entre marzo y mayo de este año.

“Chile hoy pasa por un momento complejo. Hemos visto cifras que prenden más de una luz de alerta y que tenemos que revertir”, comentó.





En ese contexto, el jefe de Estado reflexionó: “Cuando uno vive momentos de bonanza, se olvida y solo se acuerda de la salud cuando hay dolor, cuando está enfermo“.

“Eso es algo que nos sucedió como país, nos dimos cuenta tarde de que tenemos una enfermedad económica , que afecta la calidad de vida de nuestros compatriotas”, agregó Kast.

Así, declaró que, “en este momento de crisis a nivel mundial. Nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad, comercial y de intereses“.