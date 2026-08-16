Por lluvias históricas: Suspenden clases en toda la región de Arica y Parinacota este lunes

“Estamos frente a una gran precipitación nunca antes vista”, explicó el gobernador regional Diego Paco.

La Delegación Provincial Regional de Arica y Parinacota, en conjunto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), informó la suspensión de clases para toda la región este lunes 17 de agosto por lluvias históricas.

La medida preventiva rige para los niveles de educación parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos, subvencionados y privados

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, explicó que “ estamos frente a una gran precipitación nunca antes vista. En un solo día precipitará lo que se producía entre 5 y 10 años. Es decir, de 5 a 10 milímetros”.

De esta manera, las autoridades realizaron un llamado a tomar las medidas preventivas necesarias en sus hogares y al momento de desplazarse.

Además, enfatizaron que la suspensión de clases será solo durante este lunes 17 de agosto y que se monitorearán las condiciones climáticas durante la jornada para asegurar el retorno a clases el martes.