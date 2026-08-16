Fue dado de baja tras detención en Illapel: Excarabinero acusa “graves irregularidades” y publica inédito video

Consultados por CHV Noticias, desde Carabineros indicaron que se habría opuesto a un procedimiento e insultado a personal policial.

Jorge era funcionario de Carabineros de Chile y recientemente fue dado de baja tras una detención ocurrida durante julio en las cercanías de un camping en Illapel.

A través de redes sociales, el excarabinero denunció “graves irregularidades” en el procedimiento realizado por sus propios colegas. Según acusó, habría sido golpeado durante la detención y posteriormente habría constatado la pérdida de algunos de sus objetos personales.

Excarabinero acusa que no pudo entregar su versión tras ser detenido

Junto con publicar registros audiovisuales del procedimiento, Jorge escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy decido hacer pública mi experiencia porque, después de haber sido dado de baja de Carabineros de Chile, siento que tengo el derecho y la necesidad de contar lo ocurrido y mi versión“.

El exuniformado recalcó que su molestia “no es contra Carabineros como institución ni contra todos sus funcionarios” sino contra “los funcionarios que participaron en el procedimiento que terminó con mi detención”.

Según su relato, se encontraba junto a unos amigos al interior de una camioneta estacionada en un camino cercano al acceso de un camping cuando personal policial llegó para realizar un control.

“Mi amigo entregó toda la documentación solicitada, encontrándose completamente al día. Posteriormente, un teniente de apellido Caro manifestó que cursaría una infracción al conductor por no utilizar cinturón de seguridad. Frente a esto intervine respetuosamente, identificándome como funcionario y señalando que dicha infracción no correspondía”, detalló.





De acuerdo con su versión, esta intervención habría generado molestia entre los funcionarios, quienes le habrían dicho “cállate, vo no te metai” (sic).

Ante esta situación, Jorge habría descendido del vehículo para comenzar a registrar el procedimiento con su teléfono.

“En los registros audiovisuales se puede apreciar cómo entrego mi identidad (…) lo que manifesté que no quería informar era la unidad en la cual prestaba servicios debido al temor de sufrir eventuales represalias laborales”, enfatizó.

El excarabinero también acusó que ninguno de los funcionarios que participó en el procedimiento mantenía encendida una cámara corporal y difundió parte de las imágenes que él mismo grabó, en las que se observa el momento en que es reducido por personal policial.

Entre las presuntas irregularidades denunciadas, además mencionó “golpes desproporcionados y la “sujeción en el cuello”, lesiones que, según su versión, habrían sido reportadas por los funcionarios como autoinfligidas.

Por otra parte, el excarabinero aseguró que, tras quedar en libertad, solo le fue devuelto su teléfono celular, pero no un reloj marca Casio ni $127 mil que, afirmó, llevaba consigo.

“No busco venganza. No busco odio. Busco algo mucho más sencillo: que se investigue. Que se revise la evidencia . Y que se haga justicia”, concluyó.

Qué dijo Carabineros sobre la baja de funcionario en Illapel

Consultados por CHV Noticias, desde la institución indicaron que el pasado 12 de julio recibieron una denuncia por desórdenes y ruidos molestos en un camping de Illapel en donde unos sujetos “estaban ingiriendo alcohol y ocasionando desórdenes”.

Al acercarse a estas personas, uno de ellos “en manifiesto estado de ebriedad, señaló ser funcionario de la Institución oponiéndose al procedimiento e insultando a los carabineros“, por lo que fue detenido y puesto a disposición de Fiscalía.

Tras quedar en libertad, el uniformado fue dado de baja, ya que “los hechos eran incompatibles con los deberes y estándares exigibles a un funcionario de Carabineros de Chile”.

Revisa aquí la publicación del excarabinero: