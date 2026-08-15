15/ 08/ 2026 21:27

¿Cuándo regresa Camilo Huerta a Chile? Detenidos por presunta red de tráfico de drogas serán formalizados este martes

Camilo Huerta aún no regresa a Chile. El exrostro televisivo mantiene una orden de detención vigente en el marco de la Operación Imperio Ámsterdam, que investiga una presunta red de tráfico de drogas, pero él continúa en Estados Unidos. Su defensa asegura que retornará en los próximos días para enfrentar a la justicia. Sin embargo, se desconoce cuándo concretará su regreso. Mientras tanto, el resto de los detenidos enfrentará este martes la formalización.