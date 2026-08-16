Latife Soto alerta a sus seguidores con nueva predicción: “Después de que empiecen sismos, inundaciones…”
La tarotista indicó que los canales de televisión de todo el mundo entregarán información “que no es bonita”, dando cuenta de numerosos secretos.
La tarotista Latife Soto compartió en su canal de YouTube un nuevo mensaje sobre lo que se vendría, según ella, para la sociedad tras el eclipse de hace unos días.
En ese sentido, la médium indicó que luego de este proceso de renovación y reseteo de energías, “se va a ir conociendo mucha información que ha estado guardada durante muchos año”.
La inesperada predicción de Latife Soto
“Esta información es solo para despiertos. Después de que empiecen a pasar muchas cosas, como sismos, inundaciones, eso va a tener golpeada la mente de la humanidad”, partió dando a conocer.
En este contexto, agregó que vendrá una “época de divulgación” por lo que las personas deben ser empezar a “preparar su mente”.
“Los dormidos, que son los NPC, van a estar súper alterados, súper nerviosos y van a comenzar a preguntarles a ustedes, a los que ‘tienen luz’”, indicó.
De acuerdo con la tarotista, se darán a conocer “unos documentales van a ser transmitidos las 24 horas, los siete días de la semana durante diez días en 55 idiomas y 600 dialectos. Todos los canales del planeta van a ‘ser tomados’ por un grupo de la humanidad que se llama como ‘La Alianza’ y van a entregar una información que no es bonita, es muy fea, de todo lo que ha sucedido hace miles de años”.
Debido a esto, los usuario quedarían “en shock”, por lo que Soto hace un llamado: “prepárense porque todo va a ser revelado”.