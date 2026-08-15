15/ 08/ 2026 23:21

Sistema frontal sorprendió con importantes montos de precipitaciones acumuladas este sábado en la RM

El sistema frontal dejó importantes acumulaciones de lluvia en varias regiones del país, especialmente en sectores precordilleranos. En la Región Metropolitana, La Reina registró el mayor monto con 67,6 milímetros, seguida por Las Condes con 42,5 mm, Peñalolén con cerca de 40 mm y Puente Alto con 39 mm. En tanto, Pudahuel acumuló 18,6 mm y Maipú, 29 mm. En el Maule, los montos fueron aún mayores: sectores precordilleranos del interior, entre Molina y Linares, acumularon entre 80 y 100 milímetros en las últimas 24 horas.