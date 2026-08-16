16/ 08/ 2026 10:09

Homicidio en Estación Central: Hombre recibió disparo por la espalda y murió en plena calle

Un hombre venezolano, de aproximadamente 50 años y sin antecedentes policiales, murió tras recibir un disparo en la espalda durante la noche de este sábado en Estación Central. La PDI investiga las circunstancias del homicidio, ya que el disparo no habría ocurrido en el lugar donde el hombre cayó. Detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte realizaron empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad para determinar dónde fue atacado y quiénes estarían detrás del hecho.