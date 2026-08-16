“Qué propuesta más ridícula”: Sammis Reyes reacciona propuesta del Partido Nacional Libertario

El ex jugador de la NFL enumeró los beneficios que trae a nivel físico y mental el hacer deporte, esto tras la propuesta para eliminar el ministerio a cargo de impulsar su desarrollo.

Durante los útimos días se dio a conocer la propuesta del Partido Nacional Libertario (PNL) para eliminar el Ministerio del Deporte, situación que ha generado diversas críticas.

Sammis Reyes fue uno de aquellos que compartió en redes sociales su molestia con esta idea, por lo que hizo un punteo con todos los efectos positivos que genera el ambiente deportivo.

La reflexión de Sammis Reyes ante idea de eliminar el Min del Deporte

A través de su cuenta de Instagram, el ex jugador de la NFL posteo un video diciendo: “Hoy día escuché que querían eliminar el Ministerio del Deporte. Qué propuesta más ridícula, de verdad que nunca había escuchado algo tan ridículo“.





Reflexionando sobre lo beneficio del deporte, agregó: “Acá uno aprende a caerse y volverse a parar, acá uno encuentra a su hermano, a su hermana; acá uno encuentra propósito. El deporte es unión, el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es bienestar mental, más importante que el bienestar físico“.

A modo de cierre, le indicó a sus seguidores: “De corazón les digo que no podemos dejar que eso pase, porque en esta cancha uno aprende a caerse mil veces y volverse a parar”.

Asimismo, en la descripción del video agregó que en la cancha “uno aprende a trabajar en equipo, a pensar de forma estratégica, a remar para el mismo lado. Uno también aprende disciplina, resiliencia, pasión”.

“Por favor no dejemos que ideas como ‘eliminar el ministerio del deporte’ tomen vuelo“, cerró,

Revisa aquí el video completo de Sammis Reyes: