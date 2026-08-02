Comenzó el “Desafío Sammis Reyes”: Elegirá deportistas de cada región para competir por un millonario premio

Luego de elegir a un hombre y una mujer de cada región, los deportistas se enfrentarán en una prueba a nivel nacional por el premio de $10 millones.

Este sábado se dio inicio oficialmente al Desafío Sammis Reyes, un evento deportivo en el que el ex jugador de la NFL recorrerá todas las regiones del país en busca de la persona más atlética de Chile.

Tras diferentes pruebas para medir fuerza, agilidad, velocidad y potencia, es que se eligió a un hombre y a una mujer para representar a Arica y Parinacota en la prueba a nivel nacional que se realizará en diciembre de este año.

Primeros representantes regionales del desafío

Cientos de atletas se postularon a la región del extremo norte del país, sin embargo, tras una ardua jornada deportiva se logró escoger a dos personas que destacaron por su condición física e incluso rompieron récords en la competencia.

En la categoría masculina el ganador fue Bruno Díaz, quien pese a una lesión en su isquiotibial logró hacerse notar y marcó el primer récord con un salto vertical de 59,8 centímetros.

Por su parte, Yassmin Arias se llevó el reconocimiento femenino de representar a su región en la final nacional luego de destacar entre las otras participantes.





Ambos ganadores ganaron un pasaje con todo pagado a Santiago para competir en el mes de diciembre, donde pelearán por el premio de $10 millones y la oportunidad de mostrarse al frente de scouts de Estados Unidos de diferentes ligas.

Actualmente se encuentran abiertas las postulaciones para probar el rendimiento de los deportistas en la región de Atacama, para inscribirse las personas interesadas deben ingresar al sitio web de forcehuman.com.

Revisa todos los detalles de la competencia a continuación: