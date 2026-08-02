Carabinero de civil dispara y mata a un asaltante tras violento robo en Quilicura

Según indicaron desde la Fiscalía Centro Norte, el funcionario se encontraba en una actividad familiar cuando, alertado por gritos, inició una persecución para dar con el antisocial.

Un delincuente murió tras ser abatido por un carabinero de civil luego de protagonizar un violento asalto en la vía pública, durante esta madrugada en la comuna de Quilicura.

El hecho derivó en una persecución encabezada por el funcionario policial, la que culminó con el fallecimiento del presunto atacante.

De acuerdo con antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada de este domingo, mientras una pareja transitaba por la intersección de calle Cancha Rayada, la que fue sorprendida por el asaltante que los intimidó con un arma de fuego.





El asaltante, un hombre chileno de 24 años, logró escapar con diversas especies, pero los gritos alertaron a los vecinos y a un funcionario de Carabineros que estaba de franco.

“Una vez que les sustrae estas especies, teléfonos y otras especies, se da a la fuga. Son auxiliadas las víctimas en primer momento por funcionarios municipales, los que también son intimidados por este sujeto“, comentó el fiscal Javier Mayer de la Fiscalía Centro Norte.

Respecto al actuar del funcionario, señaló que “desde uno de los domicilios, sale una persona en particular que en definitiva es un funcionario de Carabineros, que no se encontraba en ese momento trabajando. Estaba en actividades particulares, familiares, quien inicia una persecución (…) el funcionario hace uso del arma y en definitiva le causa la muerte”.

La Fiscalía instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, cuyos detectives quedaron a cargo de las pericias para establecer la dinámica de los hechos, revisando registros de cámaras de seguridad y recabando testimonio.