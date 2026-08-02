Lluvias se mantendrán este domingo: Así estará el tiempo en Santiago durante la semana

La semana inciará con nubusidad tras las lluvias y podría haber un leve aumento en las temperaturas. Pero hay que prestar atención a la llegada de un nuevo sistema frontal que ingresaría el jueves a la capital.

Andrés Moncada, meteorólogo de Chilevisión, entregó el pronóstico del tiempo para Santiago en la primera semana de agosto.

Según adelantó, este domingo continuarán las precipitaciones en la capital hasta el mediodía, pero serán de carácter débil.

“Hoy gotitas hasta cerca del mediodía, durante la tarde nos mantenemos con cielo nublado”, comentó.





Eso se mantendrá hasta noche, donde “se podrían reactivar algunos goterones muy débiles, que se van a mantener hasta las primeras horas de mañana lunes”.

“Estamos hablando de precipitaciones de carácter muy muy débil que no deberían superar los 3 milímetros en el sector oriente hasta un milímetro quizás en el centro de Santiago”, agregó.

Tiempo en Santiago durante la semana

Para el pronóstico del tiempo en Santiago el resto de la semana, Andrés Moncada adelantó que habrá una buena noticia ya que ” hacia la tarde quiebran las nubes, la cobertura nubosa se adelgaza, solamente vamos a quedar con una capa de nube alta y eso va a favorecer que las temperaturas aumenten a cerca de 19 grados en el centro de Santiago”.

El martes 4 y miércoles 5 de agosto las nubes continuarán aumentando y el día jueves 5 ingresaría nuevamente un nuevo sistema frontal con precipitaciones débiles en Santiago.

“No deberían sumar más de 5 milímetros, pero las máximas van ligeramente hacia la baja. Así es que el día lunes sería el día más grato de esta semana que comienza acá en Santiago”, comentó el meteorólogo.